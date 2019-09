Imprese: Lombardia leader in Italia nel settore dei distributori automatici (2)

- "Il settore della distribuzione automatica – Massimo Trapletti, Presidente di Confida Associazione Italia Distribuzione Automatica confermano i dati della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – è un settore dinamico e in crescita in cui l'Italia è leader a livello europeo. Gli sforzi delle aziende del settore sono attualmente orientate all'innovazione tecnologica delle vending machine che oggi iniziano ad essere connesse, dotate di touch screen per una migliore esperienza d'acquisto del consumatore e di pagamenti cashless (APP, carte di credito, ecc). Ma l'impegno dell'intero comparto si sta orientando anche e soprattutto verso la qualità e la varietà dei prodotti alimentari offerti e verso la sostenibilità. La nostra associazione ha dato vita insieme al Consorzio Corepla al progetto RiVending che prevede la raccolta e il riciclo di tutta la plastica di bicchierini e palette del caffè che viene reimmessa nella produzione di altri bicchierini e palette dando vita così ad una perfetta economia circolare". I prodotti più venduti: caffè e acqua trainano il settore. Crescono le bibite zero zuccheri, la frutta secca e i prodotti biologici. Il caffè è il prodotto più consumato dell'automatico col 56% delle vendite dell'intero settore che corrispondono a 2,8 miliardi di consumazioni (+1,68%). Seguito dall'acqua (767 mila consumazioni in crescita dello 0,43%) e dalle altre bevande fredde (224 mila consumazioni) dove spicca la crescita delle bevande zero zuccheri (+53%). Per quanto riguarda gli snack che superano le 787 mila consumazioni annue si segnala la crescita del cioccolato (+1,8%), dei croissant (+5,4%) e tra i prodotti freschi i panini / tramezzini (+4,5%) e la frutta (+8,8%). Vero boom negli ultimi anni è quello della frutta secca che anche quest'anno cresce del +12%. Aumentano infine anche le vendite di prodotti nuovi per il vending come le bevande bio (+6%), snack bio (+25%) e quelli gluten free (+15%). (com)