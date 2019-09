Governo: De Vecchis (Lega), Fraceschini pensi a cultura anziché fare propaganda

- William De Vecchis, senatore della Lega, afferma in una nota: "Chiunque la pensi diversamente dal Pd è additato di fascismo: questo è inaccettabile. Anziché fare propaganda politica, il ministro Franceschini si occupi del suo dicastero e si impegni per promuovere e valorizzare la cultura in Italia, cosa che purtroppo non gli era riuscita nella sua precedente esperienza di governo" Per De Vecchis invece Fraceschini, "come primo atto da Ministro, ha pensato di strumentalizzare politicamente eventi storici al solo fine di attaccare i propri avversari: dopo che per settimane Franceschini e il Pd hanno fatto di tutto pur di evitare la massima espressione della democrazia, ovvero il voto dei cittadini, è singolare che oggi sia proprio lui a dare del fascista a Salvini, utilizzando una vecchia retorica che non ha alcuna attinenza con il presente". Il senatore del Carroccio quindi conclude: "Gli italiani non hanno bisogno di un governo pilotato dall'Europa che ogni giorno faccia lezioncine di storia, ma di un governo che li rappresenti e che affronti e risolva i loro problemi". (Com)