Bosnia: ministro Sarovic, uscita rappresentanti serbi da istituzioni centrali "non è una buona idea"

- L'uscita dei rappresentanti serbi dalle istituzioni centrali bosniache, annunciata dal rappresentante serbo nella presidenza tripartita Milorad Dodik, "non è una buona idea". Lo ha detto oggi il ministro del Commercio estero di Sarajevo, il serbo Mirko Sarovic in un'intervista rilasciata al sito di informazione "Klix". Sarovic ha dichiarato che il suo schieramento, il Partito democratico serbo (Sds), "non intende sostenere quest'iniziativa di Dodik presso l'Assemblea popolare della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia". Sarovic, il cui partito è uscito sconfitto dalle elezioni dello scorso ottobre, ha affermato che "l'Sds in questo momento non sta conducendo trattative sulla maggioranza con gli altri partiti: non abbiamo fretta". Dodik ha annunciato l'eventualità dell'uscita dei rappresentanti serbi dalle istituzioni centrali dopo il mancato sostegno al candidato serbo all'incarico del premier da parte del rappresentante croato nella presidenza Zeljko Komsic e del rappresentante musulmano Sefik Dzaferovic. (segue) (Bos)