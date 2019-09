Bosnia: ministro Sarovic, uscita rappresentanti serbi da istituzioni centrali "non è una buona idea" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia-Erzegovina sta affrontando una "crisi politica profonda", ma la pace e la stabilità non sono a ogni modo in pericolo, ha dichiarato ieri il rappresentante serbo nella presidenza tripartita di Sarajevo e leader dell'Alleanza dei social-democratici indipendenti (Snsd) in conferenza stampa. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", Dodik ha in questo modo commentato il fatto che il termine per la formazione del nuovo governo in base ai risultati delle elezioni di ottobre concordato in precedenza è scaduto ieri. Dodik ha annunciato di volere "rivolgermi a breve all'Assemblea popolare della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, per analizzare la situazione attuale". Dodik ha dichiarato che l'accordo sulla formazione della maggioranza firmato il 5 agosto "è stato infranto prima che si asciugasse l'inchiostro con cui è stato firmato, sia da attori politici bosniaci che da alcuni rappresentanti della comunità internazionale". (segue) (Bos)