Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, venerdì 6 settembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: il fronte perturbato genera una depressione sul Nord Italia che determina una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge più diffuse tra Piemonte e interne liguri con anche qualche temporale sul Levante. Fenomeni in attenuazione ed esaurimento in serata. Clima molto fresco a tutte le quote con massime generalmente intorno ai 20°C. Venti tesi di tramontana in Liguria, mare molto mosso o agitato al largo. (Rpi)