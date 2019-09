Libia: Interpol pronta ad assistere sicurezza libica in diverse aree

- Il segretario generale dell'Interpol, Jurgen Stock, ha espresso la disponibilità dell'organizzazione a fornire assistenza tecnica e formazione alla Libia nella lotta contro il terrorismo, i sistemi di passaporti, la nazionalità e l'identità, durante un incontro con il ministro degli Interni del Governo di accordo nazionale (Gna) Fathi Bashagha. Secondo il ministero degli Interni libico, Stock ha anche assicurato durante l'incontro con Bashagha, "la disponibilità dell'organizzazione a fornire assistenza tecnica in materia di migrazione illegale, fenomeno che ha messo a dura prova lo stato libico politicamente, economicamente e socialmente". Da parte sua, Bashagha ha detto durante l'incontro, che ha avuto luogo ieri presso la sede dell'organizzazione internazionale a Lione, in Francia, che la Libia e l'Interpol "svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro la criminalità organizzata in tutte le sue forme nell'interesse della cooperazione internazionale al riguardo". (Lit)