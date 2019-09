Libia: Sarraj, stabilire nuove regole per il processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha ribadito la posizione del suo esecutivo sottolineando l'impegno "a sconfiggere l'aggressione contro Tripoli e la necessità di nuove regole del processo politico, tenendo conto dei risultati di questa guerra". Parlando ieri in un incontro con l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé e il coordinatore residente delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Yaqoub Al-Helou, Sarraj ha discusso dell'offensiva lanciata dall'Esercito nazionale libico guidato dal generale Khalifa Haftar per controllare la capitale Tripoli. Sarraj e Salamé, secondo quanto riferisce una nota del Gna, hanno anche discusso in merito al recente briefing del diplomatico Onu alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Lit)