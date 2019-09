Taiwan-Isole salomone: Taipei mette in guardia da "trappola del debito" cinese

- Il governo di Taiwan ha messo in guardia dalla cosiddetta "trappola del debito" le Isole Salomone, che intendono tronare le relazioni diplomatiche con Taipei in favore di quelle con Pechino. "L'espansione della Cina nel Pacifico ha fatto cadere molti paesi nella trappola del debito", ha detto in una intervista Joanne Ou, portavoce del ministero degli Esteri di Taiwan. "Le appariscenti infrastrutture promesse dalla Cina hanno causato gravi danni agli ecosistemi locali e violato la sovranità", ha aggiunto il funzionario. Il governo delle Isole Salomone intende troncare i legami diplomatici con Taiwan e allinearsi con Pechino, ha detto mercoledì il leader di un gruppo governativo di alto livello che esamina la questione diplomatica. "Pechino si offre di finanziare un fondo di sviluppo per sostituire un fondo annuale da 8,5 milioni di dollari attualmente sostenuto da Taiwan", ha spiegato il legislatore Peter Shanel Agovaka. (segue) (Cip)