Taiwan-Isole salomone: Taipei mette in guardia da "trappola del debito" cinese (2)

- Le Isole Salomone hanno riconosciuto Taiwan dal 1983, e sono il più grande dei paesi del Pacifico ad intrattenere relazioni diplomatiche formali con Taipei. Il governo taiwanese ha affermato di ritenere stabili i legami con le Isole Salomone. "I rappresentanti della società civile sostengono il mantenimento delle relazioni ufficiali con Taiwan e sono dubbiosi nei confronti del cosiddetto cambio di legami", ha affermato Ou. "Riteniamo che il governo e le persone delle Isole Salomone debbano essere messi in guardia dai soliti trucchi ingannevoli della Cina, dai comportamenti prepotenti e dell'inaffidabilità nella società internazionale", ha aggiunto il portavoce.Il ministero degli Esteri cinese non ha risposto a una richiesta di commento. L'agenzia di stampa ufficiale di Taiwan ha riferito all'inizio di questa settimana che il ministro degli Esteri delle Isole Salomone, Jeremiah Manele, ha in programma di visitare Taipei nel fine settimana in una mossa che ha definito "un indicatore di relazioni stabili" tra le due parti. (segue) (Cip)