Taiwan-Isole salomone: Taipei mette in guardia da "trappola del debito" cinese (3)

- Il governo delle Isole Salomone ha istituito una task force per rivedere le relazioni diplomatiche con Taiwan, e sta progettando di inviare funzionari in Cina, secondo quanto riferito lo scorso giugno dal ministero degli Affari esteri di Taiwan (Mofa) in una dichiarazione. Il rapporto tra Taiwan e le Isole Salomone continua a "migliorare costantemente", ha dichiarato il ministero, che ha anche confermato che lo Stato insulare del Pacifico prevede di inviare funzionari in Cina. Secondo quanto riferisce il "Taiwan News", l'economia delle Isole Salomone è fortemente dipendente dalle esportazioni di legname, quindi invierà una delegazione ministeriale alla Cina, che è il principale partner commerciale del paese in quel settore. La task force bi-partisan di politica estera istituita servirà ad esaminare i legami diplomatici con Taiwan. Il gruppo valuterà anche la possibilità di rivedere lo status riconosciuto alla Cina, secondo quanto riferito da "Radio New Zealand". (segue) (Cip)