Taiwan-Isole salomone: Taipei mette in guardia da "trappola del debito" cinese (4)

- "La task force fornirà analisi dettagliate al governo per rimediare a strategie che miglioreranno gli impegni diplomatici e aumenteranno le opportunità per il paese", ha detto Manasseh Sogavare, primo ministro delle Isole Salomone. Il governo prenderà "una decisione sovrana", nel migliore interesse del paese e della sua gente, ha aggiunto Sogavare. Secondo il Mofa, la task force fa parte dell'iniziativa del nuovo governo di condurre ricerche e raccolta di dati per la sua politica estera. Nell'Isola di Salomone, membri del parlamento e funzionari governativi che sostengono Taiwan rimangono nella maggioranza, ha aggiunto il Mofa. Voci che le Isole Salomone interromperanno le relazioni diplomatiche con Taiwan a favore della Cina – come hanno fatto tre altri Stati nel 2018 - sono circolate negli ultimi mesi. Rapporti precedenti hanno detto che Sogavare è stato sotto pressione da parte di legislatori e funzionari pro-Pechino, invitandolo a riconoscere la Cina, che ha espanso la sua influenza nel Pacifico negli ultimi anni. (Cip)