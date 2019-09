Zimbabwe: morto ex presidente Mugabe, aveva 95 anni

- L'ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe, che ha guidato il paese dal 1980 al 2017, è morto all'età di 95 anni. Lo ha annunciato oggi su Twitter il capo dello Stato, Emmerson Mnangagwa, precisando che Mugabe è stato curato a Singapore per diversi mesi. "È con grande tristezza che annuncio la morte del padre fondatore dello Zimbabwe ed ex presidente, il comandante Robert Mugabe", ha annunciato Mnangagwa su Twitter. "Il suo contributo alla storia della nostra nazione e del nostro continente non sarà mai dimenticato. Che la sua anima riposi in pace eterna", ha aggiunto in un secondo tweet. Lo scorso 6 agosto, Mnangagwa aveva annunciato che l'ex presidente dello Zimbabwe era ricoverato in ospedale a Singapore da quattro mesi.(Res)