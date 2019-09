Governo: Bonetti, insulti a Bellanova? Impegno contro linguaggio odio e discriminazione

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, sottolinea su Facebook: "Teresa Bellanova è una delle donne più capaci, umane, intelligenti che io abbia conosciuto e sono orgogliosa di poter condividere con una donna così straordinaria il mio servizio. Gli insulti alla sua persona - aggiunge - feriscono e offendono non solo lei ma tutte le donne che come lei contribuiscono a rendere migliore il nostro Paese. Un motivo in più per impegnarci insieme a sconfiggere questo linguaggio di odio e discriminazione. Teresa - conclude Bonetti - è più forte di ogni meschinità e bassezza. Noi siamo con lei". (Rin)