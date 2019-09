Difesa: India, capo di Stato maggiore Marina conclude visite in Australia e Nuova Zelanda

- L’ammiraglio Karambir Singh, capo di Stato maggiore della Marina militare dell’India, concluderà oggi il viaggio ufficiale in Australia e Nuova Zelanda, iniziato il 2 settembre con l’obiettivo di rafforzare le relazioni. L’India e l’Australia hanno sottoscritto nel 2014 un accordo quadro per la cooperazione nella difesa e nella sicurezza, dopo il memorandum sulla difesa del 2006 e la dichiarazione congiunta sulla sicurezza del 2009. Le rispettive forze navali interagiscono in modo regolare, partecipando alle esercitazioni congiunte Ausindex, l’ultima delle quali si è svolta ad aprile, e collaborando nell’ambito del Simposio navale dell’Oceano Indiano (Ions). Anche la cooperazione di difesa tra India e Nuova Zelanda è di lunga data. La Marina neozelandese partecipa alle esercitazioni navali Milan organizzate dalla Marina indiana. (Inn)