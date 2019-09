Russia: Putin, necessario alleggerimento misure preventive per reati economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure preventive per violazioni delle norme relative a illeciti in campo economico dovrebbero essere alleviate: i cittadini non dovrebbero essere trattenuti in base ad esse. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "La mia posizione è che questi articoli dovrebbero essere liberalizzati. Secondo le norme, una persona dovrebbe essere imprigionata, la custodia dovrebbe essere scelta come misura preventiva. Ci sono altre forme", ha dichiarato il presidente russo , in occasione di un incontro sullo sviluppo dell'Estremo oriente a Vladivostok. Allo stesso tempo, ha osservato Putin, è necessario trovare un equilibrio "tra gli interessi dello stato e degli individui e gli interessi di gruppo". (Rum)