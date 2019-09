Russia: Putin oggi in visita a cosmodromo Vostochnij per discutere sviluppo infrastrutture

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, visiterà oggi il cosmodromo di Vostochnij, per discutere una serie di provvedimenti per lo sviluppo delle infrastrutture del sito. Lo ha reso noto un comunicato del servizio stampa del Cremlino. “Il presidente si recherà al cosmodromo per ispezionare personalmente lo sviluppo della piattaforma di lancio per i missili Soyuz-2 e le strutture che sono ancora in costruzione”, si legge nella nota, in cui si aggiunge che Putin avrà un incontro con i gestori della struttura per discutere nuove prospettive di sviluppo per le infrastrutture del cosmodromo. (Rum)