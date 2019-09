Nepal: premier Oli dimesso dall’ospedale di Singapore (2)

- Per Oli è stato il secondo ricovero nell’istituto singaporiano in un mese: il primo, per un check-up, si era concluso il 12 agosto. Il politico, al governo dal febbraio del 2018, ha 67 anni e ha subito un intervento di trapianto renale dodici anni fa. In sua assenza a fare le veci del premier è stato il ministro della Difesa, Ishwar Pokhrel. Durante il ricovero, comunque, Oli ha partecipato a due teleconferenze con alcuni ministri del suo governo. Il suo stato di salute ha alimentato polemiche e indiscrezioni. Un esponente del Congresso nepalese (Nc), principale forza di opposizione, Gagan Kumar Thapa, ha suggerito un passaggio di consegne. Sulla stampa nazionale sono apparse anche indiscrezioni su possibili manovre di Pushpa Kamal Dahal, col quale Oli condivide la presidenza dell’Ncp, per aumentare la sua presa sul partito. (Inn)