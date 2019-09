G7: oggi Fico a riunione presidenti Parlamenti a Brest, focus su temi ambientali e tutela mari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, è impegnato oggi a Brest, in Francia, per prendere parte alla 17ma riunione dei presidenti delle Camere basse dei Paesi del G7 che si chiuderà domani 7 settembre. L'incontro sarà incentrato sul tema della tutela dei mari e degli oceani che sarà affrontato nel corso di due tavole rotonde fissate domani, venerdì 6 settembre (ore 15.00 - Ateliers des Capucins – Médiathéque). Il presidente Fico interverrà nello specifico nella prima sessione dedicata alla protezione e valorizzazione degli oceani da parte degli Stati del G7. Seguirà alle 17.30 la conferenza stampa. Sabato si terranno gli incontri bilaterali. In programma quelli con il Presidente dell’Assemblée Nationale, Richard Ferrand, con la Presidente della Camera dei Rappresentanti americana, Nancy Pelosi, e con lo Speaker della Camera dei Comuni, John Bercow. (Res)