Cina: rapporto, cooperazione con Stati Arabi vede più investimenti in più aree

- La Cina e gli Stati Arabi hanno rafforzato la loro cooperazione nello sviluppo della capacità produttiva con maggiori investimenti, e ampliato le aree di cooperazione. Lo riferisce un rapporto pubblicato ieri al quarto Expo degli Cina-Stati Arabi in corso a Yinchuan, capitale della regione autonoma della Cina nord-occidentale di Ningxia Hui. Secondo il rapporto, le imprese cinesi hanno firmato 35,6 miliardi di dollari di nuovi contratti di progetto nei paesi arabi nel 2018, con una crescita annua del 9 per cento. Gli investimenti diretti delle società cinesi negli Stati arabi sono stati pari a 1,2 miliardi di dollari, circa 3,8 volte il numero nel 2010, secondo il rapporto del 2019 sulla cooperazione tra capacità di produzione arabo-cinese. In particolare, negli ultimi anni un numero maggiore di imprese private cinesi ha realizzato una cooperazione in materia di capacità produttiva con i paesi arabi, afferma il rapporto. Ad esempio, le imprese private rappresentano oltre la metà delle 120 società cinesi che investono in Egitto. (segue) (Cip)