Cina: rapporto, cooperazione con Stati Arabi vede più investimenti in più aree (2)

- Il rapporto ha inoltre sottolineato che la cooperazione arabo-cinese si è estesa dal petrolio e dalla petrolchimica a vari settori tra cui trasporti, elettricità, telecomunicazioni e energia nucleare. "Un totale di 18 Stati Arabi hanno firmato documenti di cooperazione con la Cina per la realizzazione congiunta della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via dell seta). Le due parti hanno approfondito la loro cooperazione pragmatica in aree quali petrolio, elettricità ed energia nucleare", ha affermato Yu Zirong, vicedirettore dell'Accademia di commercio internazionale e cooperazione economica sotto il ministero del Commercio. L'expo Cina-Stati Arabi èun'importante piattaforma per le due realtà per perseguire congiuntamente la Bri da quando è stata inaugurata nel 2013. La cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Arabi negli ultimi anni ha guadagnato terreno. L'anno scorso, il volume degli scambi bilaterali tra le due parti ha raggiunto i 244,3 miliardi di dollari, saltando del 28 per cento su base annua. (Cip)