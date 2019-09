Aerospazio: Mitsubishi Aircraft firma memorandum per fornitura 100 SpaceJet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Aircraft Corp. e Mesa Airlines Inc, una compagnia aerea regionale statunitense, hanno firmato un memorandum d’intesa che segna l’avvio di negoziati per la fornitura di 100 aerei di linea regionali SpaceJet M100. Il velivolo è la versione modificata e ingrandita del Mitsubishi Regional Jet (Mrj), progettata per trasportare dai 68 agli 88 passeggeri. L’obiettivo del memorandum è giungere a un’intesa per l’acquisto di 50 velivoli, con una opzione per l’acquisto di ulteriori 50 esemplari. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2024. (segue) (Git)