Aerospazio: Mitsubishi Aircraft firma memorandum per fornitura 100 SpaceJet (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità aerospaziale di Mitsubishi Heavy Industries ha lo scorso giugno presentato al Salone dell’aeronautica di Parigi il suo SpaceJet M100, una versione ridisegnata dell’aereo di linea regionale a fusoliera stretta Mitsubishi Regional Jet (Mrj), il cui progetto è incappato in numerosi ritardi e difficoltà tecniche. Lo SpaceJet, progettato per ospitare tra 65 e 88 passeggeri, dovrebbe essere pronto per il mercato nel 2023, secondo i piani presentati ieri dall’azienda costruttrice. La capienza è leggermente inferiore a quella dell’originale versione dell’Mrj, progettata per 90 passeggeri. Il ridimensionamento punta a rendere il velivolo più appetibile per le compagnie aeree regionali che operano sul mercato Usa. Mitsubishi ha comunque illustrato i piani per una seconda versione del velivolo, lo SpaceJet M200, con una capienza di 100 passeggeri. (segue) (Git)