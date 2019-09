Cina: Pechino ha autorizzato import di farine dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha autorizzato l'importazione di farina di soia, polpa di barbabietola da zucchero, farina di colza e farina di girasole dalla Russia. Lo ha riferito ieri l'Amministrazione generale delle dogane cinese, tramite una nota sul suo sito web. Gli esportatori di ingredienti per l'alimentazione animale dovranno essere ispezionati e approvati dalle autorità russe, e registrarsi presso l'autorità di regolamentazione cinese. "Per garantire la sicurezza del grano, la Cina deve diversificare i suoi canali di importazione per vari cereali come mais, grano e soia dai mercati globali", ha affermato Ding Lixin, ricercatore presso l'Accademia cinese delle scienze agrarie di Pechino. Wang Zhimin, professore all'Università di Agricoltura con sede a Pechino. Wang ha affermato che il paese è diventato il più grande mercato al mondo per il commercio alimentare, e supportato dalla Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta), il commercio di generi alimentari tra la Cina e i suoi partner dovrebbe crescere rapidamente. (segue) (Cip)