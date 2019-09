Cina: Pechino ha autorizzato import di farine dalla Russia (2)

- Secondo quanto riferito da "china.org", la dieta quotidiana dei consumatori cinesi passerà da alimenti a basso contenuto proteico a alimenti ad alto contenuto proteico nel lungo periodo. Le esportazioni di olio commestibile, carne e prodotti lattiero-caseari continueranno a crescere, mentre i semi di soia saranno sempre più utilizzati come alimenti per animali per incrementare la produzione di carne di maiale, manzo, pesce e latte. Il portavoce del ministero del Commercio, Gao Feng, ha dichiarato in una conferenza stampa il mese scorso che la Cina è disposta a collaborare con la Russia per espandere l'accesso al mercato, facilitare gli scambi bilaterali e condurre una cooperazione agricola più profonda. (segue) (Cip)