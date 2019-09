Thailandia: governo aumenterà bilancio per la Corona di 251 milioni di dollari

- Il governo della Thailandia intende aumentare il bilancio destinato alla corona reale del 13 per cento su base annua nel 2020, destinando 251 milioni di dollari alla “sicurezza” della monarchia. Lo ha confermato una portavoce del governo thailandese, Narumon Pinyosiwat, nella giornata di ieri, 5 settembre. La proposta, che dovrà essere approvata dal parlamento, giunge quattro mesi dopo l’elaborata cerimonia di coronazione formale del re Vajiralongkorn. Il bilancio è anche il primo che verrà varato dall’amministrazione pro-realista del primo ministro ed ex capo della giunta thailandese Prayuth Chan-ocha. I fondi aggiuntivi per il Palazzo sono inclusi in una proposta resa pubblica dall’ufficio di bilancio, che non fornisce dettagli in merito alle singole voci di spesa, ad eccezione della generica categorizzazione di “fondamentali per la sicurezza”. La bozza di bilancio per il 2020 include stanziamenti aggiuntivi per i ministeri di Difesa, Finanze e Interno, oltre a un lieve aumento del bilancio per l’istruzione. (Fim)