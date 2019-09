Germania: investimenti tedeschi in Cina aumentati del 62,7 per cento nel 2019 (2)

- "Le aziende tedesche hanno mostrato grande entusiasmo per aver partecipato al secondo China International Import Expo, e oltre 200 imprese hanno aderito all'evento di novembre", ha affermato Gao, aggiungendo che il numero di aziende e le aree dei loro stand sono al primo posto tra i paesi europei. Gao ha affermato che anche le società tedesche hanno partecipato attivamente al nuovo round di apertura della Cina, citando maggiori investimenti nel paese asiatico da parte di aziende come il gigante chimico Basf e le case automobilistiche Volkswagen e Bmw. Il cancelliere tedesco Angela Merkel sarà in una visita ufficiale in Cina oggi e domani, dove assieme al premier cinese Li Keqiang parteciperà a una riunione del Comitato consultivo economico Cina-Germania. "La parte cinese è disposta a lavorare con la parte tedesca per continuare a costruire una piattaforma per gli scambi e la cooperazione tra le imprese dei due paesi e per promuovere lo sviluppo costante e sostenuto della cooperazione economica e commerciale bilaterale", ha affermato Gao. (Cip)