Cina-Brunei: ministero Esteri Wang ha incontrato a Pechino principessa Masna

- Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato ieri a Pechino la principessa del Brunei, Hajah Masna. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Wang ha affermato che la Cina e il Brunei si comprendono, rispettano e sostengono a vicenda dando un esempio della convivenza pacifica tra paesi grandi e piccoli. Wang ha definito i due paesi importanti partner nella realizzazione della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e ha affermato che la Cina sostiene la strategia di diversificazione economica del Brunei ed è disposta a collaborare con il paese per promuovere lo sviluppo congiunto e la cooperazione nell'area di crescita dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) orientale. Da parte sua, Masna ha ricordato che il prossimo anno è stato designato come Anno del turismo tra il Brunei e la Cina e i cittadini del Brunei coglieranno l'opportunità di ampliare gli scambi interpersonali e promuovere lo sviluppo del partenariato strategico cooperativo tra i due paesi. (Cip)