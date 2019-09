Indonesia: autorità perseguono responsabili dei disordini a Papua

- Le autorità dell’Indonesia hanno avvertito di essere alla ricerca dei responsabili di due settimane di disordini e violenze innescati a Papua da accuse di razzismo istituzionale e dalle rinnovate spinte indipendentiste in quella regione. Le autorità hanno anche conformato il blocco dell’accesso a Internet nella regione, e mercoledì hanno incriminato un avvocato per i diritti umani di alto profilo, con l’accusa di aver diffuso video relativi alle proteste. Il capo della Polizia nazionale indonesiana, Tito Karnavian, ha dichiarato che le autorità “daranno la caccia ai responsabili” dei disordini, “Sappiamo già chi sono”, ha aggiunto il capo della polizia, che ha puntato l’indice contro il leader separatista in esilio, Benny Wenda. (segue) (Fim)