Giappone-Corea del Sud: Omc medierà disputa su dazi anti-dumping

- L’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) si appresta ad esprimere un parere in merito ad una disputa tra Giappone e Corea del Sud per l’imposizione di dazi anti-dumping. Il pronunciamento dell’Omc giunge in un frangente di crisi diplomatica e commerciale tra i due paesi asiatici, e potrebbe contribuire ad acuire le tensioni. La disputa risale a quattro anni fa, quando Seul ha deciso di imporre tariffe anti-dumping comprese tra il 10 e il 20 per cento a carico delle valvole industriali importate dal Giappone. Tokyo si è rivolto all’Omc per consultazioni l’anno successivo, nel 2016, ed ha presentato un ricorso formale nel maggio 2018, dopo che una commissione incaricata di mediare una risoluzione della disputa ha deciso di non esprimersi in merito ad alcuni aspetti del contenzioso. I dazi sudcoreani sulle valvole pneumatiche importate dal Giappone, che trovano applicazione in settori come la manifattura elettronica e l’automotive, restano tuttora in vigore. (segue) (Git)