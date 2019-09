Cina: vicepremier Liu, maggiori sforzi per stabilità economica e finanziaria

- Il vicepremier cinese Liu He ha chiesto sforzi proattivi per promuovere la stabilità economica e finanziaria. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che Liu ha formulato le osservazioni durante una teleconferenza tenuta dal Comitato per la stabilità finanziaria e lo sviluppo del Consiglio di Stato. "Le istituzioni finanziarie dovrebbero sforzarsi di disinnescare i rischi finanziari al servizio dell'economia reale, con un sostegno finanziario rafforzato per le piccole e medie imprese e le imprese private in particolare", ha detto Liu. I governi locali sono invitati a migliorare le normative finanziarie con efficaci repressioni sulle attività finanziarie illegali. Le autorità di regolamentazione finanziaria dovrebbero intensificare gli aggiustamenti anticiclici e approfondire le riforme finanziarie e l'apertura, secondo Liu. (segue) (Cip)