Cina: vicepremier Liu, maggiori sforzi per stabilità economica e finanziaria (3)

- Gli sforzi per garantire risultati economici stabili dovrebbero essere ulteriormente definiti in base alla priorità con un uso efficace degli strumenti della politica di aggiustamento anticiclico e delle misure mirate. Il premier ha spiegato che il governo prenderà in considerazione l'ampliamento delle iscrizioni alle scuole professionali e alle scuole tecniche, nonché il sostegno finanziario per la formazione delle competenze in ambito tecnico. Il livello di inflazione al consumo verrà generalmente mantenuto stabile, garantendo un'offerta e prezzi stabili di carne suina, mentre verranno ampliati gli investimenti effettivi, con l'emissione di tutti i titoli di Stato locali speciali entro la quota di quest'anno entro la fine di settembre. (segue) (Cip)