Cina: vicepremier Liu, maggiori sforzi per stabilità economica e finanziaria (4)

- La Cina continuerà ad attuare una politica monetaria prudente con aggiustamenti tesi ad anticipare le tendenze cicliche, secondo la dichiarazione. Strumenti politici come tagli globali e mirati dei coefficienti di riserva richiesti saranno adottati in modo tempestivo per incoraggiare gli istituti finanziari a convogliare più capitale in finanziamenti inclusivi, potenziando il sostegno all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese. L'incontro ha sollecitato l'accelerazione nell'emissione e nell'uso di speciali titoli di stato locali. Le obbligazioni dovrebbero essere utilizzate principalmente per finanziare progetti di infrastrutture di trasporto come ferrovie e parcheggi urbani, progetti energetici come reti di gas naturale e strutture di stoccaggio, nonché progetti di protezione ambientale e previdenza sociale. (segue) (Cip)