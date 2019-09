Giappone: emissioni obbligazionarie record per 11 miliardi di dollari

- Softbank Group, Nippon Steel e altre aziende giapponesi emetteranno complessivamente obbligazioni societarie per 1.200 miliardi di yen (11,2 miliardi di dollari) nella giornata di oggi, un record giornaliero che evidenzia la volontà di approfittare dei tassi di interesse ultra-bassi attualmente disponibili sui mercati obbligazionari. Almeno 11 aziende definiranno i dettagli di nuove emissioni obbligazionarie oggi, in concomitanza con un ulteriore scivolamento dei tassi di interesse: quelli a lungo termine hanno toccato addirittura meno 0,3 per cento, in risposta alle aspettative di una ulteriore stagione di easing quantitativo negli Usa e a livello globale. Gli 11,2 miliardi di dollari includono anche obbligazioni per circa 430 miliardi di yen emesse da Berkshire Hathaway, del miliardario Usa Warre nBuffet: si tratta della prima emissione di obbligazioni denominate in yen da parte della holding con sede negli Usa. (segue) (Git)