Usa: amministrazione Trump valuta aumento volume di biocarburanti per le raffinerie

- L'amministrazione Trump sta considerando di aumentare il volume di biocarburanti per le raffinerie statunitensi di 1 miliardo di galloni per il 2020. Secondo un documento ripreso dalla stampa Usa, il piano coinvolgerebbe 500 milioni di galloni precedentemente discussi per i biocarburanti convenzionali, in gran parte etanolo a base di mais, nonché altri 500 milioni di galloni per i biocarburanti avanzati come il biodiesel per il 2020. L'azione dell'amministrazione rappresenta l'ultimo tentativo di reprimere la rabbia degli agricoltori dopo alcune esenzioni emesse per le raffinerie di petrolio. Ai sensi del regolamento sulle energie rinnovabili, le raffinerie sono tenute a miscelare i biocarburanti nel loro combustibile, ma possono essere esentate le piccole strutture in condizioni di stress finanziario. Trump ha autorizzato l'Epa, l'Agenzia protezione ambientale, a concedere 31 esenzioni alle piccole raffinerie, fissando il volume di biocarburanti che le raffinerie dovevano fondere nel loro combustibile a 20,04 miliardi di galloni nel 2020, rispetto ai 19,92 miliardi di galloni nel 2019. (Was)