Usa: Camera voterà proposta di spesa a breve termine per evitare arresto governativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di evitare un altro arresto governativo (shutdown), quando i finanziamenti si esauriranno per la fine di settembre, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà una misura temporanea per finanziare il governo subito dopo il ritorno a Washington, la settimana prossima, dei legislatori. Il leader della maggioranza della Camera, il democratico Steny Hoyer, ha detto che il voto avrà luogo la settimana del 16 settembre. Il Congresso Usa, il mese scorso, ha approvato un budget che ha fissato il tetto di spesa per il prossimo anno fiscale e ha sospeso il tetto del debito fino al 21 luglio 2021 - oltre le elezioni del 2020 - ma deve ancora agire sulle spese che finanziano le operazioni del governo. Il finanziamento del governo scade il 30 settembre. Il 2019 era iniziato con una chiusura parziale del governo della durata di 35 giorni, che si è protratta da fine dicembre a fine gennaio, causando ritardi nella retribuzione di centinaia di migliaia di lavoratori federali. (Was)