Usa: “Wsj”, Fed verso taglio dei tassi di un ulteriore quarto di punto

- La Federal Reserve (Fed), la Banca centrale degli Stati Uniti, dovrebbe tagliare i tassi di interesse di un altro quarto di punto durante la prossima riunione che si terrà tra due settimane. Lo ha riferito oggi, 5 settembre, il quotidiano “Wall Street Journal”. Il Federal open market committee (il Comitato federale del mercato – Fomc), ha tagliato i tassi di un quarto di punto per la prima volta in più di un decennio nel corso dell'ultima riunione, ma per alcuni operatori finanziari e investitori servirebbe una riduzione più profonda. Anche il presidente Donald Trump continua a fare pressioni sulla Fed per un ulteriori tagli ai tassi, e ad agosto ha dichiarato che la Fed dovrebbe tagliare i tassi di almeno l′1 per cento. Ma il “Wsj” afferma che il taglio di mezzo punto non sta ottenendo consenso all’interno della Fed. I mercati si aspettano già che la Fed tagli i tassi di interesse alla riunione politica del 17-18 settembre. Per gli investitori c'è il 90 percento delle probabilità che il taglio dei tassi sia di un quarto di punto percentuale e una probabilità del 10 per cento che il taglio sia invece di mezzo punto, secondo il Gruppo Cme. (Was)