Canada-Cina: Trudeau accusa Pechino di usare detenzioni arbitrarie per "obiettivi politici"

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha dichiarato che la Cina usa le detenzioni arbitrarie come strumento per raggiungere i suoi obiettivi politici internazionali e nazionali. Il leader liberale l'ha definita una tattica pressante che preoccupa non solo il Canada, ma i suoi alleati occidentali, riferendosi all'arresto di due canadesi, l'ex diplomatico Michael Kovrig e l'imprenditore Michael Spavor, dopo che Ottawa ha preso in custodia la direttrice finanziaria del gigante cinese Huawei, Meng Wanzhou, figlia del fondatore. Trudeau ha parlato durante un incontro, avvenuto oggi 5 settembre, a Toronto, dove gli è stato chiesto di rispondere alle dichiarazioni del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Sheng. In merito alla nomina di Dominic Barton come nuovo ambasciatore canadese in Cina, il portavoce del ministero ha dichiarato che Ottawa deve riflettere sui suoi "errori" e rilasciare immediatamente Meng, arrestata su una richiesta di estradizione negli Stati Uniti. Trudeau ha affermato di non voler intensificare le tensioni con la Cina, ma ha osservato che Pechino ha dato una rapida approvazione alla nomina di Barton come ambasciatore. La Cina, dopo l'arresto di Meng, ha incarcerato i due canadesi con l'accusa di spionaggio. (Res)