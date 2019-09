Canada-Cina: blocco cinese sulla carne costa 100 milioni di dollari ai produttori canadesi

- I produttori e trasformatori canadesi di carne hanno affermano che le perdite economiche per la loro industria, dopo il divieto cinese alle importazioni di carne suina e di manzo dal Canada, si avvicina ai 100 milioni di dollari e per questo chiedono a Ottawa di risolvere l'impasse. Il Canadian Meat Council, che rappresenta 55 fornitori e trasformatori di carne, hanno chiesto assistenza al governo federale poiché gli agricoltori canadesi e l'industria agroalimentare ritiene che la decisione della Cina sarebbe legata all'arresto, lo scorso dicembre, della direttrice finanziaria del colosso cinese Huawei, Meng Wanzhou, figlia del fondatore, all'aeroporto internazionale di Vancouver. Nei mesi successivi al suo arresto, la Cina ha smesso di acquistare semi di colza e semi di soia canadesi e, alla fine di giugno, ha vietato le importazioni di carne di maiale e manzo canadesi. La Cina ha sospeso le importazioni di carne dopo che la Canadian Food Inspection Agency ha informato Pechino di aver scoperto un certo numero di certificati sanitari contraffatti in alcuni prodotti a base di carne destinati al paese orientale. (Res)