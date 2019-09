Usa: amministrazione Trump svela piano per rinnovare il mercato immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Trump ha svelato oggi, 5 settembre, un piano che potrebbe rinnovare il mercato immobiliare statunitense ponendo fine a più di un decennio di controllo governativo di due grandi società, Fannie Mae e Freddie Mac, che sostengono metà dei mutui della nazione. Il piano del dipartimento del Tesoro comprende numerose proposte, tra cui molte modifiche tecniche ai regolamenti finanziari, e mira a ridurre il ruolo del governo nel mercato immobiliare. Fannie Mae e Freddie Mac 11 anni fa furono salvate dalla crisi finanziaria globale grazie all'intervento del governo che prese il controllo delle due agenzie in crisi. Le proposte "proteggeranno i contribuenti e aiuteranno gli americani che vogliono acquistare una casa", ha dichiarato il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, in una nota. "Un efficace ed efficiente sistema federale di finanziamento dell'edilizia abitativa contribuirà in modo significativo alla continua crescita economica sotto questa amministrazione", ha aggiunto. Fannie Mae e Freddie Mac svolgono un ruolo fondamentale nel mercato immobiliare, acquistando mutui da istituti di credito e confezionandoli in titoli da vendere agli investitori. (Was)