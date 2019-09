Usa: lista di controllo su terroristi viola i diritti costituzionali

- Un giudice federale degli Stati Uniti ha dichiarato che il database governativo con oltre un milione di persone identificate come "terroristi noti o presunti" viola i diritti costituzionali dei cittadini statunitensi che sono stati aggiunti all'elenco negando loro un regolare processo. I querelanti, oltre 20 cittadini statunitensi musulmani inseriti nella lista di controllo, noto come Database di screening dei terroristi, hanno intentato causa contro il governo sostenendo di essere stati erroneamente inclusi nel database. Molti nell'elenco, che è gestito dal Federal Bureau of Investigation (Fbi), e condiviso con una varietà di agenzie federali, hanno affermato di essere stati sottoposti a controlli frequenti e talvolta invasivi durante dei viaggi, che hanno portato a "esperienze e conseguenze indesiderate", incluso essere ammanettati ai valichi di frontiera. Il giudice distrettuale Anthony Trenga ha stabilito che le difficoltà di viaggio incontrate dai querelanti inseriti nella lista sono significative e che hanno per questo diritto a un regolare processo in caso di violazione dei loro diritti costituzionali. (Was)