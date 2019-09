Farnesina: ministro Di Maio, su migranti lavorare per superare regolamento di Dublino (2)

- Tra i punti della sua azione di governo il neoministro ha inoltre citato gli investimenti nei mercati emergenti, l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica come “volàni importanti per l’internazionalizzazione dell’intero Sistema Paese, per alimentarne le dinamiche di crescita sostenibile e attenta agli equilibri climatici e ambientali, per innescare circoli virtuosi di crescita e sviluppo a beneficio delle generazioni future”. La politica estera, ha aggiunto, “avrà come obiettivo prioritario l’interesse nazionale in Europa e nel mondo, nel rispetto reciproco nei confronti dei nostri partner e con l’autorevolezza che spetta ad un grande Paese come l’Italia”. (Res)