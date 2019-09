Argentina: candidato peronista Fernandez, detenzione ex presidente brasiliano Lula arbitraria (2)

- L'ex presidente brasiliano è stato condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi nel caso del "triplex" per corruzione passiva e riciclaggio di denaro, il 12 luglio 2017, dall'allora giudice Sergio Moro, attuale ministro della Giustizia. A gennaio del 2018 la condanna era stata confermata in appello dai giudici del Tribunale federale regionale della quarta regione (Trf-4), che avevano contestualmente aumentato la pena a 12 anni e un mese di carcere. Una volta conosciuta la sentenza, l'ex presidente è stato ammanettato e portato nel cercare federale di Curitiba, con un gesto che ha attirato l'attenzione dei media internazionali. Di fatto, l'arresto metteva di fatto anche fine alle possibilità che Lula tornasse a correre per un nuovo mandato, nelle elezioni poi vinte da Jair Bolsonaro. (Abu)