Afganistan: segretario di Stato Usa Pompeo, raggiunti gli obiettivi della missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno raggiunto gli obiettivi della loro missione in Afghanistan, ovvero sconfiggere al-Qaeda e scoraggiare gli attacchi terroristici perpetrati nel paese e nel vicino Pakistan. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, parlando dell'impegno delle forze statunitense nella guerra più lunga degli Stati Uniti. “Se torni a guardare i giorni successivi all'11 settembre, gli obiettivi stabiliti erano abbastanza chiari: sconfiggere al-Qaeda, il gruppo che aveva lanciato l'attacco contro gli Stati Uniti d'America dall'Afghanistan. E oggi, al-Qaeda (…) non equivale nemmeno l'ombra di quello che era in Afghanistan", ha detto il capo della diplomazia Usa. I commenti di Pompeo arrivano dopo l'annuncio da parte del Rappresentante speciale statunitense per la riconciliazione afgana, l'ambasciatore Zalmay Khalilzad, di un accordo "di principio" raggiunto nei negoziati di pace tra gli Stati Uniti e i talebani. Annuncio che però è coinciso anche con una escalation degli attacchi contro militari della Nato. Oggi, 5 settembre, due soldati Nato – uno statunitense e un romeno - sono stati uccisi in un attentato suicida con un'autobomba a Kabul ad un posto di blocco vicino al quartier generale della Nato e all'ambasciata degli Stati Uniti, secondo quanto riferito dalla coalizione. (Was)