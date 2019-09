Usa: Democratici contro piano Trump che devia fondi dal Porto Rico al muro di confine

- Il piano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di sottrarre 400 milioni di dollari dai progetti di edilizia militare a Porto Rico per finanziare il muro lungo il confine meridionale del paese è stato ampiamente criticato dai Democratici. Il "riutilizzo di questi fondi renderà i portoricani meno sicuri, riducendo la prontezza militare degli Stati Uniti e deviando le risorse dalla Guardia nazionale del Porto Rico", ha dichiarato la deputata democratica Nydia Velázquez. Il Pentagono martedì, 3 settembre, ha annunciato di aver autorizzato 3,5 miliardi di dollari per finanziare la costruzione di oltre 300 km di barriere al confine tra Stati Uniti e Messico, deviando la cifra da altri progetti militari. (segue) (Was)