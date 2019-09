Uruguay: elezioni presidenziali, candidati presentano proposte di governo a imprenditori

- I sei candidati alle elezioni presidenziali del 27 ottobre in Uruguay hanno partecipato ad un evento dell'associazione delle camere imprenditoriali nel corso del quale hanno illustrato le loro proposte per i primi cento giorni di governo. Hanno partecipato i tre principali contendenti, Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, Luis Lacalle Pou per il Partido Nacional, Ernesto Talvi del Partido Colorado. Presenti anche gli outsider Guido Manini Ríos, per il partito nazionalista Cabildo Abierto, Pablo Mieres del Partido Independiente ed Edgardo Novick, del Partido de la Gente. Tra i punti condivisi tra i candidati, pur con ricette differenti nella loro applicazione, figurano l'esigenza di ridurre il deficit fiscale, diminuire i costi di produzione e delle tariffe dei servizi, e una maggiore apertura al commercio internazionale. (segue) (Abu)