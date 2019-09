Uruguay: elezioni presidenziali, candidati presentano proposte di governo a imprenditori (2)

- Il candidato della coalizione di centrosinistra attualmente al governo, Martinez, ha proposto puntualmente di "attaccare i costi interni" e "migliorare l'efficienza globale dello Stato". Per questo, ha detto, "bisogna utilizzare gli strumenti della tecnologia per lavorare con maggior produttività". Martinez ha quindi annunciato che la "chiave del suo governo" saranno "gli investimenti in scienza e tecnologia" nella convinzione che "ciò che realmente incide nella competitività è l'innovazione. In questo senso secondo il rappresentante del Frente Amplio "il maggiore stimolo alle catene produttive avviene con l'introduzione della tecnologia". (segue) (Abu)