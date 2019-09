Uruguay: elezioni presidenziali, candidati presentano proposte di governo a imprenditori (3)

- Secondo il candidato del Partido Nacional di centrodestra, Lacalle Pou, la priorità è quella di "ridurre la spesa pubblica" per "rispettare il denaro della gente" ed "agire con austerità". "Se non si risparmia il resto sono chiacchiere", ha detto Lacalle Pou, che propone anche una "nuova legge di responsabilità fiscale" e aprire il mercato della distribuzione all'importazione di combustibile oggi monopolizzato dall'impresa petrolifera di Stato, Ancap, e caratterizzato da un costo tra i più alti della regione. L'obiettivo in questo senso, ha detto Lacalle Pou è quello di ridurre le tariffe pubbliche ed in special modo quella elettrica. (segue) (Abu)