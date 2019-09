Uruguay: elezioni presidenziali, candidati presentano proposte di governo a imprenditori (4)

- Il candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, ha centrato le sue proposte sulla produzione locale. "Se il motore della produzione nazionale non funziona in Uruguay non funziona nulla", ha detto. Per favorire appunto l'attività economica anche Talvi propone un abbassamento delle tariffe "in modo che la produzione possa migliorare la competitività e generare occupazione". Anche secondo Talvi è importante "cercare nuovi accordi commerciali nel mondo" e un maggiore utilizzo della diplomazia in questo senso. Il candidato Colorado ha inoltre criticato il deficit maturato durante il governo del Frente Amplio e proposto una maggiore austerità dal punto di vista fiscale. (segue) (Abu)