Usa: cittadino russo e un italiano accusati di aver tentato di rubare segreti aziendali (2)

- Si presume che tra il 2013 e il 2018 Bianchi - per conto di Korshunov - abbia assunto dipendenti attuali o ex della consociata italiana di GE Aviation per svolgere attività di consulenza relative ai cambi di accessori per motori a reazione per Bianchi e Korshunov. Nel corso della consulenza, i dipendenti avrebbero utilizzato segreti commerciali di proprietà di GE Aviation. L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha espresso in una nota la richiesta agli Stati Uniti di ritirare immediatamente la richiesta di estradizione del cittadino russo Alexander Korshunov. "I diplomatici dell'ambasciata (…) hanno chiesto una spiegazione delle ragioni della sua detenzione e un immediato ritiro della richiesta di estradizione del nostro connazionale", si legge. (Was)