Afghanistan: governo afgano critica accordo proposto tra Stati Uniti e Talebani

- Nonostante il governo afgano sostenga i progressi dei negoziati di pace, c'è preoccupazione a Kabul circa l'accordo raggiunto "in linea di principio" tra negoziatori statunitensi e talebani per porre fine al conflitto che prosegue da 18 anni. In particolare il governo afgano ha criticato alcune parti dell'accordo, affermando che questo non prevede sanzioni chiare se non venissero rispettati gli impegni. Zalmay Khalilzad, il principale negoziatore statunitense del processo di pace afgano, ha dichiarato questa settimana di aver concluso un accordo “in via di principio” con gli insorti, più di un anno dopo che Washington ha ripreso i colloqui diretti con i funzionari talebani in Qatar. Secondo l'accordo proposto, che non richiede il consenso del governo afgano, gli Stati Uniti avrebbero ritirato 5.000 truppe statunitensi dall'Afghanistan entro 135 giorni dalla firma dell'accordo, aveva affermato Khalilzad. Il ritiro del resto del contingente, i 9.500 soldati rimasti insieme a 17.000 truppe straniere per lo più della Nato, avverrebbe a fasi, a condizione che i talebani rispettino l'accordo non consentendo allo Stato islamico, ad al-Qaeda e ad altri gruppi jihadisti radicali operare in Afghanistan. Trump ha affermato che gli Stati Uniti manterrebbero una presenza nel paese, senza fornire dettagli. (Was)